Сахалинский театр кукол представит регион на международном фестивале в Мурманске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский театр кукол представит Дальний Восток на II Мурманском международном фестивале театров кукол "Полярная сова". Коллектив везет в Заполярье один из своих самых успешных спектаклей - интерактивную сказку "Сампо-Лопарёнок", которая увлекает зрителей в мир легенд Крайнего Севера.
Масштабное театральное событие пройдет в Мурманске с 19 по 24 сентября 2025 года. В фестивале примут участие семнадцать коллективов из различных регионов России и Беларуси. Как сообщили ТИА "Острова" в театре, это событие станет важной возможностью для повышения узнаваемости бренда сахалинской культуры на международном уровне.
Сахалинцы покажут динамичный спектакль "Сампо-Лопарёнок", который пользуется особой любовью у зрителей. Постановка отличается современными компьютерными проекциями и интерактивным форматом, захватывая внимание аудитории с первых секунд действия.
Фестиваль пройдет в Мурманске - самом большом городе мира, расположенном за Северным полярным кругом. Это мероприятие соберет ведущие театральные коллективы для творческого обмена и демонстрации лучших образцов искусства кукол.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
16:45 11 Сентября В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 10:55 Сегодня Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 Вчера Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 Вчера Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
- 10:09 15 Сентября Сахалинские семьи смогут оплачивать учебу детей маткапиталом прямо в вузе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?