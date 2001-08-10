Сахалинский театр кукол представит регион на международном фестивале в Мурманске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский театр кукол представит Дальний Восток на II Мурманском международном фестивале театров кукол "Полярная сова". Коллектив везет в Заполярье один из своих самых успешных спектаклей - интерактивную сказку "Сампо-Лопарёнок", которая увлекает зрителей в мир легенд Крайнего Севера.

Масштабное театральное событие пройдет в Мурманске с 19 по 24 сентября 2025 года. В фестивале примут участие семнадцать коллективов из различных регионов России и Беларуси. Как сообщили ТИА "Острова" в театре, это событие станет важной возможностью для повышения узнаваемости бренда сахалинской культуры на международном уровне.

Сахалинцы покажут динамичный спектакль "Сампо-Лопарёнок", который пользуется особой любовью у зрителей. Постановка отличается современными компьютерными проекциями и интерактивным форматом, захватывая внимание аудитории с первых секунд действия.

Фестиваль пройдет в Мурманске - самом большом городе мира, расположенном за Северным полярным кругом. Это мероприятие соберет ведущие театральные коллективы для творческого обмена и демонстрации лучших образцов искусства кукол.