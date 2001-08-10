Тихоокеанское
14:11, | Новости культуры Сахалина и Курил

Музей книги Чехова приглашает на лекцию о 25-летии этнокультурного центра "Люди Ых Миф"

Музей книги Чехова приглашает на лекцию о 25-летии этнокультурного центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги А.П. Чехова приглашает сахалинцев на лекцию, посвященную 25-летнему юбилею этнокультурного центра "Люди Ых Миф". Мероприятие раскроет многогранную работу коллектива по сохранению и оживлению древних традиций коренных малочисленных народов Севера Сахалина.

Четверть века уникальный коллектив бережно хранит и передает новым поколениям языковые, музыкальные и обрядовые традиции. Как сообщили ТИА "Острова" в музее, лекция осветит историю создания и становления центра, а также его просветительскую деятельность. Гости узнают, как мастер-классы, концерты и образовательные программы делают наследие предков частью современной жизни.

Проведет мероприятие заведующая отделом региональных художественных проектов Сахалинского областного художественного музея Елена Ниткук, которая одновременно руководит коллективом "Люди Ых Миф". Ее рассказ поможет глубже понять духовный мир и творческую силу коренных народов острова. Лекция "И слово твоё отзовётся" состоится 18 сентября в 17:00, вход для всех желающих свободный.

