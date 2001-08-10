Музей книги Чехова приглашает на лекцию о 25-летии этнокультурного центра "Люди Ых Миф"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Музей книги А.П. Чехова приглашает сахалинцев на лекцию, посвященную 25-летнему юбилею этнокультурного центра "Люди Ых Миф". Мероприятие раскроет многогранную работу коллектива по сохранению и оживлению древних традиций коренных малочисленных народов Севера Сахалина.
Четверть века уникальный коллектив бережно хранит и передает новым поколениям языковые, музыкальные и обрядовые традиции. Как сообщили ТИА "Острова" в музее, лекция осветит историю создания и становления центра, а также его просветительскую деятельность. Гости узнают, как мастер-классы, концерты и образовательные программы делают наследие предков частью современной жизни.
Проведет мероприятие заведующая отделом региональных художественных проектов Сахалинского областного художественного музея Елена Ниткук, которая одновременно руководит коллективом "Люди Ых Миф". Ее рассказ поможет глубже понять духовный мир и творческую силу коренных народов острова. Лекция "И слово твоё отзовётся" состоится 18 сентября в 17:00, вход для всех желающих свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:26 Сегодня Сахалинские силовики вскрыли хищение 24 миллионов рублей при строительстве домов
09:54 Сегодня Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
09:13 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли более 130 нарушений ПДД
09:04 Сегодня Сахалинцев приглашают проверить грамотность на Международном литературном диктанте
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
09:32 9 Сентября На Сахалине застройщика-мошенника приговорили к восьми годам колонии
16:45 11 Сентября В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 17:54 Сегодня Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 Сегодня Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
- 10:09 Вчера Сахалинские семьи смогут оплачивать учебу детей маткапиталом прямо в вузе
- 10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?