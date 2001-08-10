Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В галерее "Город художников" 17 сентября откроется выставка "Ветер с моря дул…", представляющая художественное осмысление Сахалина через работы семнадцати островных авторов. Экспозиция, которая будет работать до ноября, раскрывает многогранный образ острова как территории столкновения стихий и культур.

Музей книги Чехова организовал выставку при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. В своих произведениях живописцы и графики используют как классические техники вроде акварели, так и экспериментируют с материалами. Образ ветра объединяет в их работах концепции памяти, движения, свободы и мощи природы, позволяя зрителю увидеть Сахалин в разных ракурсах - от мощных пейзажей до камерных этюдов.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе музея, торжественное открытие экспозиции состоится 17 сентября в 17:30, вход для всех желающих будет свободным. Данный проект реализует стратегическую инициативу губернатора Валерия Лимаренко "Художники Сахалинской области", направленную на поддержку и развитие выставочной деятельности местных мастеров. Увидеть работы сахалинских авторов можно будет до 8 ноября 2025 года.