Сахалинцев приглашают проверить грамотность на Международном литературном диктанте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалин присоединится к масштабной Международной просветительской акции "Литературный диктант". 26 сентября главная библиотека области станет площадкой для всех желающих проверить знание русской словесности и стать частью глобального культурного сообщества.

Мероприятие пройдет в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 26 сентября, начало запланировано на 17:00. Участие в диктанте смогут принять жители региона любого возраста и рода занятий, для которых русский язык является любимым и ценным наследием.

Организаторы подчеркивают, что диктант не является экзаменом, а представляет собой праздник литературы. Участники прослушают отрывок из произведения современного российского автора и перенесут его на бумагу. Текст обещают сделать доступным, но способным удивить даже самых начитанных гостей акции.

Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, для получения официального сертификата необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию до 24 сентября. Записаться можно по телефону +7 (4242) 45-25-02 в рабочие часы или отправив заявку с ФИО и контактом на электронную почту chtenie@libsakh.ru. Участие в мероприятии бесплатное для всех желающих.

Для подготовки на официальном сайте акции Литдиктант.рф доступны интерактивные викторины в разделе "Проверь себя" и познавательные материалы о литературе в "Кладовой знаний". Там же можно уточнить информацию о сахалинской площадке проведения диктанта.