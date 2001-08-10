Тихоокеанское
17:14, | Новости культуры Сахалина и Курил

Юбилейная библиоярмарка "Сахалинский Арбат" пройдет в Южно-Сахалинске 20 сентября

Юбилейная библиоярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей и гостей островной столицы на XV юбилейную библиоярмарку "Сахалинский Арбат". Мероприятие состоится 20 сентября с 12:00 до 16:00 на территории сквера имени А.П. Чехова и прилегающих пространств библиотеки.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, в 2025 году ярмарка отмечает 15-летний юбилей, подтвердив свой статус центра притяжения для ценителей книги и живого общения. За полтора десятилетия мероприятие выросло из локальной акции в масштабный общественный фестиваль, объединяющий сотни сахалинцев разных возрастов и профессий.

Гостей юбилейной библиоярмарки ждет насыщенная программа на тематических площадках. На "Острове книжных затей" можно будет приобрести книги по символическим ценам, познакомиться с новинками издательств и принять участие в мастер-классах. Для детей организуют "Территорию детского чтения" с интерактивными занятиями и викторинами. Отдельные площадки посвятят литературным встречам, выступлениям этноколлективов, непрерывной концертной программе, работам сахалинских художников и мастеров. Особое внимание в этом году уделят патриотической теме - в рамках программы "Спасибо за Победу!" пройдут викторины, фотозоны и мастер-классы к 80-летию Победы. Вход на все мероприятия свободный, участие во всех активностях бесплатное.

