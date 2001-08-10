Юбилейная библиоярмарка "Сахалинский Арбат" пройдет в Южно-Сахалинске 20 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей и гостей островной столицы на XV юбилейную библиоярмарку "Сахалинский Арбат". Мероприятие состоится 20 сентября с 12:00 до 16:00 на территории сквера имени А.П. Чехова и прилегающих пространств библиотеки.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, в 2025 году ярмарка отмечает 15-летний юбилей, подтвердив свой статус центра притяжения для ценителей книги и живого общения. За полтора десятилетия мероприятие выросло из локальной акции в масштабный общественный фестиваль, объединяющий сотни сахалинцев разных возрастов и профессий.
Гостей юбилейной библиоярмарки ждет насыщенная программа на тематических площадках. На "Острове книжных затей" можно будет приобрести книги по символическим ценам, познакомиться с новинками издательств и принять участие в мастер-классах. Для детей организуют "Территорию детского чтения" с интерактивными занятиями и викторинами. Отдельные площадки посвятят литературным встречам, выступлениям этноколлективов, непрерывной концертной программе, работам сахалинских художников и мастеров. Особое внимание в этом году уделят патриотической теме - в рамках программы "Спасибо за Победу!" пройдут викторины, фотозоны и мастер-классы к 80-летию Победы. Вход на все мероприятия свободный, участие во всех активностях бесплатное.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:35 Сегодня В южно-сахалинской школе стартовал патриотический проект УФСБ России
08:51 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание дачи в поселке Нечаевка
08:45 Сегодня На Сахалине за прошедшие сутки задержали семерых пьяных водителей
10:16 Сегодня Летом 2025 года центры занятости помогли найти работу более 5800 сахалинским подросткам
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
12:57 5 Сентября В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
09:45 5 Сентября Сахалинский центр "Острова" запустил программу "Проводники карьеры" для специалистов со всей России
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 16:45 Сегодня В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
- 10:16 Сегодня Летом 2025 года центры занятости помогли найти работу более 5800 сахалинским подросткам
- 16:52 Вчера На Сахалине ветераны награждены медалями к 80-летию Победы над милитаристской Японией
- 10:28 Вчера Сахалинский водоканал приобрел новую специализированную технику
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?