В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 сентября в Сахалинском областном краеведческом музее откроется уникальная выставка "Играй свадьба", представляющая коллекцию подлинных предметов свадебной обрядности 32 народов России. Экспозиция подготовлена в рамках Года счастливого материнства, который объявил губернатор Валерий Лимаренко в 2025 году.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе музея, выставка познакомит посетителей с полным циклом традиционного свадебного действа - от предсвадебного периода и сватовства до свадебного гуляния и раздачи даров. В экспозиции представят костюмы, украшения, музыкальные инструменты, предметы свадебного стола и обрядовые атрибуты разных народов страны.

Выставку дополнит коллекция исторических фотографий первой половины XX века, которые запечатлели свадебные традиции 20 народов России. Все экспонаты предоставил Российский этнографический музей из своего собрания. Познакомиться с уникальной коллекцией свадебных традиций можно будет в краеведческом музее до 30 ноября.