В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 сентября в Сахалинском областном краеведческом музее откроется уникальная выставка "Играй свадьба", представляющая коллекцию подлинных предметов свадебной обрядности 32 народов России. Экспозиция подготовлена в рамках Года счастливого материнства, который объявил губернатор Валерий Лимаренко в 2025 году.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе музея, выставка познакомит посетителей с полным циклом традиционного свадебного действа - от предсвадебного периода и сватовства до свадебного гуляния и раздачи даров. В экспозиции представят костюмы, украшения, музыкальные инструменты, предметы свадебного стола и обрядовые атрибуты разных народов страны.
Выставку дополнит коллекция исторических фотографий первой половины XX века, которые запечатлели свадебные традиции 20 народов России. Все экспонаты предоставил Российский этнографический музей из своего собрания. Познакомиться с уникальной коллекцией свадебных традиций можно будет в краеведческом музее до 30 ноября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:35 Сегодня В южно-сахалинской школе стартовал патриотический проект УФСБ России
08:51 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание дачи в поселке Нечаевка
08:45 Сегодня На Сахалине за прошедшие сутки задержали семерых пьяных водителей
10:16 Сегодня Летом 2025 года центры занятости помогли найти работу более 5800 сахалинским подросткам
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
12:57 5 Сентября В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
09:45 5 Сентября Сахалинский центр "Острова" запустил программу "Проводники карьеры" для специалистов со всей России
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 16:45 Сегодня В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
- 10:16 Сегодня Летом 2025 года центры занятости помогли найти работу более 5800 сахалинским подросткам
- 16:52 Вчера На Сахалине ветераны награждены медалями к 80-летию Победы над милитаристской Японией
- 10:28 Вчера Сахалинский водоканал приобрел новую специализированную технику
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?