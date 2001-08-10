Сахалинский детский оркестр "Браvо" успешно выступил на Красной площади
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с юными музыкантами детского духового оркестра "Браvо", которые недавно с триумфом выступили на Красной площади в рамках IX Международного фестиваля "Спасская башня детям". Уже в эту субботу, в День города, коллектив представит свое дефиле на стадионе "Космос" в городском парке.
В состав сахалинской делегации, которая насчитывала 104 человека, вошли учащиеся Центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска, юные артисты школы "Этнос", а также ребята из школ искусств Анивы, Долинска, Поронайска и села Стародубское. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, путь на "Спасскую башню" для коллектива начался с успешного выступления на международном фестивале-конкурсе в Иркутске в прошлом году, где ребята стали лауреатами и получили приглашение на главное военно-музыкальное событие страны.
Во время встречи глава города выразил глубокую признательность преподавателям, отметив художественного руководителя и дирижера оркестра Даниила Пака, руководителя ансамбля корейских барабанов Юлию Син, директора школы искусств "Этнос" Анну Ворохову и директора Центральной детской музыкальной школы Марину Даровскую. Особое восхищение вызвало выступление юных музыкантов в условиях проливного дождя на Красной площади, что не помешало коллективу проявить стойкость и мастерство. "Спасская башня детям" 2025 года была посвящена восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:32 Сегодня На Сахалине застройщика-мошенника приговорили к восьми годам колонии
09:00 Сегодня Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны
10:41 Сегодня Ветеран труда из Южно-Сахалинска отпраздновала 101-й день рождения
10:35 Сегодня Сахалинское отделение СФР направило 22 миллиона рублей на родовые сертификаты
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
09:01 3 Сентября В Охе медведь напал на преследовавший его автомобиль
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 10:41 Сегодня Ветеран труда из Южно-Сахалинска отпраздновала 101-й день рождения
- 09:24 Вчера Сотрудница сахалинской библиотеки представила издания военных лет на конференции в Новосибирске
- 12:57 5 Сентября В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
- 09:45 5 Сентября Сахалинский центр "Острова" запустил программу "Проводники карьеры" для специалистов со всей России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?