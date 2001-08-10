Сахалинский детский оркестр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с юными музыкантами детского духового оркестра "Браvо", которые недавно с триумфом выступили на Красной площади в рамках IX Международного фестиваля "Спасская башня детям". Уже в эту субботу, в День города, коллектив представит свое дефиле на стадионе "Космос" в городском парке.

В состав сахалинской делегации, которая насчитывала 104 человека, вошли учащиеся Центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска, юные артисты школы "Этнос", а также ребята из школ искусств Анивы, Долинска, Поронайска и села Стародубское. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, путь на "Спасскую башню" для коллектива начался с успешного выступления на международном фестивале-конкурсе в Иркутске в прошлом году, где ребята стали лауреатами и получили приглашение на главное военно-музыкальное событие страны.

Во время встречи глава города выразил глубокую признательность преподавателям, отметив художественного руководителя и дирижера оркестра Даниила Пака, руководителя ансамбля корейских барабанов Юлию Син, директора школы искусств "Этнос" Анну Ворохову и директора Центральной детской музыкальной школы Марину Даровскую. Особое восхищение вызвало выступление юных музыкантов в условиях проливного дождя на Красной площади, что не помешало коллективу проявить стойкость и мастерство. "Спасская башня детям" 2025 года была посвящена восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.