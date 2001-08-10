Сотрудница сахалинской библиотеки представила издания военных лет на конференции в Новосибирске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудница Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ) представила уникальные издания времен Великой Отечественной войны на международной конференции в Новосибирске. Ее выступление было посвящено популяризации редких документов и проекту по созданию тематических открыток.

Со 2 по 4 сентября в Новосибирске прошла международная научно-практическая конференция "Вторые Елеповские чтения". Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, объединило специалистов из 20 городов России, которые представляли ведущие научные учреждения, университеты и библиотеки страны.

Специалист СахОУНБ Марина Щербинина дистанционно участвовала в работе секции "Книга. Книжные памятники. Издательская деятельность. Книговедческие аспекты Великой Отечественной войны". В своем сообщении "Строки, опаленные войной" она рассказала о тематической коллекции изданий 1941-1945 годов из фонда особо ценных и редких документов библиотеки.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, значительную часть выступления посвятили работе над комплектом тематических открыток "Строки, опалённые войной", его изданию и распространению. Эксперт также показала уникальные листовые документы, которые выпустило Политическое управление Черноморского флота.

Организаторы конференции уделили особое внимание историческим исследованиям, сохранению памяти о войне и роли культурных институтов в победе над фашизмом. Форум выступил площадкой для конструктивного диалога и консолидации усилий по изучению наследия Победы, демонстрируя важность межрегионального сотрудничества для сохранения исторической правды.