Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Около пяти тысяч жителей и гостей Южно-Сахалинска стали участниками масштабного музыкального события в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Легендарный "Хор Турецкого" и арт-группа "Сопрано" провели патриотический концерт "Песни Победы", объединивший поколения.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии города, выступление прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и стало подарком горожанам к 80-летию окончания Второй мировой войны и предстоящему Дню города. Администрация Южно-Сахалинска организовала мероприятие при финансовой поддержке местного бизнес-сообщества.

Программа концерта включила более 20 легендарных композиций, среди которых "Темная ночь", "Журавли", "Смуглянка" и "День Победы". Зрители активно подхватывали знакомые мелодии, создавая многотысячный хор. Мэр города Сергей Надсадин лично присутствовал на мероприятии и поблагодарил коллектив за визит. Проект "Песни Победы" за годы существования собрал 10 миллионов зрителей по всему миру, и теперь Южно-Сахалинск вошел в список городов, принявших этот музыкальный марафон.