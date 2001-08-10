Выставку с уникальными материалами о Второй мировой войне открыли на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году Сахалинская область отмечает 80 лет со дня освобождения территории региона от японских милитаристов. Финальные сражения на островных рубежах против захватчиков поставили точку в окончании Второй мировой войны на Дальнем Востоке и завершились капитуляцией Японии. В преддверии годовщины победы в Советско-японской войне 1945 года в Южно-Сахалинске, в историческом парке "Россия - Моя история" открылась выставка "Дальневосточный финал. От войны к миру" (6+). Экспозиция представит результаты труда историков и осветит события самой кровопролитной войны на Дальнем Востоке.

Выставка посвящена Маньчжурской стратегической наступательной операции, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях, а также героям сражений, медикам и военным фотографам. Одним из центральных экспонатов станет мультимедийная экспозиция, в основу которой легли результаты научно-исследовательской работы на протяжении всего текущего года сотрудников проекта "Россия - Моя история" и Музейно-мемориального комплекса "Победа" в Южно-Сахалинске.

О важности исторического просвещения молодежи на открытии выставки рассказал заместитель управляющего директора по развитию Фонда Гуманитарных Проектов Александр Тарасов. По его мнению, о таком значимом событии XX века просто нельзя сказать слишком много.

- Вторая мировая война на Дальнем Востоке перестает быть чем-то локальным, а становится, так скажем, общероссийским наследием. Но наследие, как мы с вами знаем, на пустом месте само не появляется — его нужно создавать. И вот, чтобы донести правильное слово о Советско-японской войне, о победе в ней, - мы решили поддержать эту экспозицию, - отметил Александр Тарасов.

Церемонию открытия масштабной выставки ознаменовало другое значимое событие в истории федерального проекта "Россия — Моя история". Накануне 31 августа семья Князевых, участника специальной военной операции, посетила сахалинское отделение исторического парка и стала 27-миллионным посетителем среди всех отделений проекта. О своих впечатлениях рассказал Антон Князев, который получил памятный подарок от Фонда Гуманитарных Проектов.

- Для нас с семьей было неожиданно узнать, что мы стали 27-миллионным посетителем - мама очень обрадовалась. Особенно приятно было, что о нас рассказали на открытии такой большой выставки. Для нас с братом была большая честь получить подарок от имени нашей семьи, - рассказывает победитель.

Мультимедийная выставка состоит из двух тематических комплексов и 22 разделов (6+). На площади более 1200 кв метров размещены залы: "Международные конференции", "Предпосылки участия Советского Союза в войне против Японии", "Маньчжурская наступательная операция", "Десантные операции на Корейском полуострове", "Преступления японского милитаризма", "Капитуляция Японии. Парад Победы в Харбине", "Токийский, Хабаровский процессы", "Медики на завершающем этапе Второй мировой", "Курильская десантная операция", "Южно-Сахалинская наступательная операция", "Острова сильных людей", "Зал Героев" и другие.

- Впервые сахалинский проект "Россия — Моя история" получил поддержку федерального фонда, и благодаря гранту стала возможным организация этой выставки. В будущем она планируется к показу в сети исторических парков по всей России. Важно, что и новые регионы нашей страны будут погружаться в историю, знакомиться с Сахалином, с Дальним Востоком. Сегодняшняя выставка уникальна тем, что на ней впервые будет представлен большой массив рассекреченных архивных документов и фотографий, который проекту предоставило министерство иностранных дел России, - рассказал директор сахалинского исторического парка "Россия - моя история" Юрий Филипенко.

Для более понятного погружения молодежи в историю Второй мировой войны в проекте использованы новейшие музейные технологии, анимации, построены инсталляции, например, военный госпиталь и переход границы на Сахалине. Специально для выставки написаны компьютерные игры (6+), викторины для проверки своих знаний (6+) о завершающем этапе Второй мировой.

Как считает член экспертного совета по геополитике института "Справедливый мир" Владимир Микоян, интерактивный формат выставки с визуальными элементами призван заинтересовать молодежь и подтолкнуть к самостоятельному изучению истории. С ним солидарна и ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Галина Ткачева:

- Выставка, безусловно, заслуживает внимания, и это огромный труд не просто подготовить стенды, а провести научно-исследовательскую работу. Меня как историка интересовало использование современных средств для представления событий о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Это очень важно не только для более взрослого поколения, но и для юношей и девушек, которые историю воспринимают сейчас только по школьным учебникам. Книги, к сожалению, не могут полностью передать все нюансы такого масштабного исторического события.

Выставочный проект создан при поддержке Министерства просвещения РФ, правительства Сахалинской области, министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети". Выставка будет работать до 30 ноября 2025 года по адресу: улица Священномученика Илариона Троицкого, 4.



