В Сахалинской библиотеке открылась выставка редких учебников ко Дню знаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась уникальная книжная выставка, приуроченная ко Дню знаний. Экспозиция представляет редкие учебные издания из фонда особо ценных документов, отражающие развитие российского образования с XVIII до начала XX века.

Первыми посетителями выставки 2 сентября стали старшеклассники из школы №22 Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, центральное место в экспозиции заняли знаковые произведения отечественной педагогики: первый учебник арифметики на русском языке Леонтия Магницкого 1703 года, "Грамматика" Мелетия Смотрицкого 1648 года и "Азбука" Ивана Федорова 1574 года.

Вторая часть выставки демонстрирует эволюцию образования в эпоху реформ, где представлены важнейшие педагогические труды, включая "Азбуку гражданскую с нравоучениями" Петра I и "Юности честное зерцало". Экспозиция позволяет проследить многовековой путь становления российского образования и оценить вклад отечественных педагогов в развитие мировой педагогической мысли. Выставка расположена в зале каталогов на втором этаже библиотеки и будет работать до 30 сентября. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4242) 45-25-53.