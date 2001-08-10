Выставка "Маршал Победы А.М. Василевский" открылась в Сахалинском краеведческом музее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском областном краеведческом музее открылась уникальная выставка, посвященная маршалу Советского Союза Александру Василевскому. Экспозиция "Маршал Победы. А.М. Василевский" приурочена к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе музея, выставка представляет формат "одного предмета" и демонстрирует фотографии прославленного полководца. Летом 1945 года Александр Василевский возглавил советские войска на Дальнем Востоке и разработал план Маньчжурской стратегической наступательной операции.
Благодаря его командованию советские и монгольские войска разгромили миллионную Квантунскую армию менее чем за месяц. Экспозицию можно увидеть в зале "Сахалин и Курилы в первой половине XX века". Выставка будет работать для посетителей до 2 ноября 2025 года.
