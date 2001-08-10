Мастер-класс по декору книг в морском стиле прошел в Сахалинской библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 сентября провели творческий мастер-класс по декорированию книг для держателей Пушкинской карты. Мероприятие посвятили морской тематике, что позволило участникам создать уникальные работы и сохранить летнее настроение.

Главной особенностью занятия стало использование натуральных морских ракушек для оформления книжных обложек. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, каждый участник смог проявить фантазию и создать авторский экземпляр, а также обменяться творческим опытом с единомышленниками.

Организаторы планируют проводить подобные мастер-классы и в дальнейшем. Информацию о следующих творческих встречах можно найти на официальном сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки или уточнить по телефонам: +7 (4242) 45-25-26, +7 (4242) 45-25-44.