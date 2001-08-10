В Южно-Сахалинске открыли выставку к годовщине победы над милитаристской Японией

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной библиотеке открылась выставка «Последние залпы Великой войны», приуроченная к 3 сентября — Дню победы над милитаристской Японией. Экспозиция объединила ветеранов, школьников и общественных деятелей, представив уникальные архивные материалы о завершающем этапе Второй мировой войны.

Как сообщает ТИА "Острова" в библиотеке, на открытии присутствовали дети войны, ветераны боевых действий, представители общественных организаций и учащиеся южно-сахалинских школ. Директор библиотеки Елена Павлова подчеркнула важность сохранения исторической памяти и передаче эстафеты поколений. Особое внимание она уделила молодежи, пожелав школьникам активной гражданской позиции и уважения к подвигу предков.

Председатель регионального отделения «Бессмертного полка России» Андрей Фугенфиров рассказал о роли образования и культуры в достижении Победы. Он отметил, что именно высокий уровень образованности населения позволил стране объединиться перед лицом опасности. Музыкальным украшением мероприятия стало выступление барда Павла Гаврикова, лауреата межрегиональных фестивалей.

Центральным экспонатом выставки стал сборник Сергея Пономарёва «3 сентября - День Победы над Японией», содержащий более 100 исторических документов. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, особый интерес представляют работы сахалинского историка Николая Вишневского, включая «Должен помнить мир спасённый» о моряках-пограничниках Тихоокеанского флота. Отдельный раздел посвящен материалам Поискового движения России о боевых действиях на Сахалине в августе 1945 года.

Выставка будет работать до 26 сентября включительно. Для всех желающих организаторы подготовили бесплатные экскурсии 3 сентября в 12:00, 14:00 и 16:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-37.