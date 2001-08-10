Сахалинские музыканты впервые выступили на фестивале "Спасская башня детям" в Москве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские детские коллективы «Браво», «Этнос» и учащиеся эстрадного отделения Центральной детской музыкальной школы впервые выступили на IX Фестивале детских духовых оркестров «Спасская башня детям» в Москве. Это историческое для региона событие собрало с 25 по 27 августа лучшие музыкальные коллективы со всей страны.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, подготовка к фестивалю заняла два года. После получения официального приглашения юные музыканты интенсивно репетировали в лагере «Сахалинтех Алаид» под руководством преподавателей ведущих вузов и оркестров России. Они подготовили уникальную программу, включающую элементы духового дефиле.
Более 100 сахалинских артистов представили в Москве разнообразную программу. В их исполнении прозвучали «Богатырская сила» Александры Пахмутовой, «Русский сувенир» Александра Широкова и марш «Капитан Гастелло» Николая Иванова-Радкевича. Особенно тепло зрители встретили песню Яна Френкеля «Ну что тебе сказать про Сахалин?», которую солисты исполнили с особой проникновенностью.
Директор Центральной детской музыкальной школы Марина Даровская отметила, что главной целью выступления стало представление уникальности Сахалинской области через музыку. Несмотря на дождливую погоду, коллективы блестяще справились с этой задачей. Участник оркестра Андрей Ко добавил, что перед поездкой музыканты репетировали по 9 часов daily в течение 20 дней, что и обеспечило успех выступления.
По возвращении домой юных артистов встретили родители с цветами и шарами. Екатерина Гайдук, мама одного из исполнителей, выразила благодарность дирижеру и призналась, что коллектив шёл к этому успеху два года. Для многих участников фестиваль стал важным шагом к будущей профессии, а также позволил почувствовать себя частью большой родины.
Коллектив «Браво», созданный всего два года назад, уже объединяет учащихся духовых отделений Южно-Сахалинска, Долинска, Анивы и Поронайска. Поездка на фестиваль состоялась благодаря поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, которые уделяют особое внимание развитию детского творчества в регионе.
