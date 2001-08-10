В Южно-Сахалинске откроется выставка памяти художницы Ирины Нестеровой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в сентябре откроется персональная выставка картин местной художницы Ирины Нестеровой, творческое наследие которой сохранил и систематизировал ее супруг. Экспозицию приурочат ко Дню города, а средства от продажи полотен направят на поддержку юных дарований.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, выставка «Сахалинская палитра» представит около 150 работ художницы, включая эскизы и наброски из разных периодов творчества. Инициатором проекта выступил супруг Ирины Нестеровой - Андрей Нестеров, который также издал каталог с биографией и фотографиями картин. Идею проведения выставки поддержал мэр города Сергей Надсадин.

«Ирина писала картины с душой и мастерством, не думая о коммерции, создавала их “в стол”, — отметил Андрей Нестеров. — Чтобы сохранить память о ее творческом наследии, я создал каталог ее работ. В процессе стало ясно, что картин много, они разные и должны служить людям и новому поколению южно-сахалинских художников».

Выставка откроется 10 сентября в выставочном зале детской художественной школы и продлится до 10 октября. Посетители смогут не только увидеть работы художницы, но и приобрести некоторые полотна. Все вырученные средства направят в фонд поддержки юных талантов Южно-Сахалинска. С творчеством Ирины Нестеровой уже можно ознакомиться в электронном каталоге.