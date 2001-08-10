Специалисты областной библиотеки провели для детей урок о дикоросах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Сахалинской областной универсальной научной библиотеки провели познавательное занятие «Дикий вкус Сахалина» для воспитанников Центра содействия семейному устройству «Звёздный». Мероприятие aimed на знакомство детей с уникальной флорой островного края и обучение правилам безопасного взаимодействия с природой.

В ходе урока специалисты библиотеки рассказали подросткам о характерных особенностях произрастания и внешнего вида местных растений и ягод: актинидии, брусники, клоповки, лопуха, папоротника и черемши. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, особое внимание организаторы уделили новому сорту жимолости, который вывели ученые Сахалинского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН в 2025 году.

Для закрепления полученных знаний библиотекари организовали для детей интерактивную игру «Съедобное-несъедобное». Воспитанники центра с азартом определяли, какие растения можно употреблять в пищу, а какие необходимо обходить стороной. Мероприятие позволило ребятам не только расширить кругозор о флоре родного края, но и усвоить важные правила безопасности при взаимодействии с дикой природой.