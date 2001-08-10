Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека готовится к торжественному закрытию летнего сезона проекта «Библиотека на открытом воздухе», который в этом году отмечает свой десятилетний юбилей. Мероприятие пройдет 27 августа в 17:30 и объединит ярмарку мастеров, интерактивные игры и концертную программу.
Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. Участники смогут посетить ярмарку продукции островных мастеров «Островок ремёсел», принять участие в интерактивной игре «Волшебный пазл» и научиться создавать оригинальные эстампы на мастер-классе по искусству линогравюры. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, проект успешно реализуется с 2015 года и стал важной частью культурной жизни региона.
Концертная программа «Летний аккорд» с участием сахалинских исполнителей дополнит праздничное мероприятие. Торжество по случаю закрытия летнего сезона пройдет на площадке перед главным входом в библиотеку. Организаторы предусмотрели альтернативный вариант на случай непогоды и при необходимости перенесут мероприятие внутрь здания.
