В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 сентября, в день 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, в Южно-Сахалинске пройдут памятные мероприятия, которые завершатся большим праздничным концертом, пишет astv.ru.

Как сообщил депутат Госдумы РФ от Сахалинской области Георгий Карлов, в программе выступят сахалинские и приглашённые артисты. Главным событием вечера станет концерт Полины Гагариной. При этом, подчеркнул депутат, выступление артистки пройдёт бесплатно - без выплат из бюджета.