В Южно-Сахалинске открывают клуб китайского языка для начинающих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине открывается клуб по изучению китайского языка "Нихао Ханьюу". Принять участие могут все желающие от 14 лет, даже те, кто никогда не изучал язык.

Как сообщили ТИА "Острова" в Информационном центре международного сотрудничества СахОУНБ, занятия будут проходить по выходным дням с 11:30 до 13:00. Программа включает не только языковую практику, но и знакомство с культурой Китая. Первые уроки начнутся в октябре 2025 года.

Для записи необходимо заполнить анкету до 30 августа. Количество мест ограничено. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(4242) 45-25-47. Занятия будут чередоваться: одна неделя - суббота, следующая - воскресенье.