Мастер-классы и концертную программу подготовили к

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 августа в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится фольклорно-игровая программа "Яблочный спас - всем чудес припас". Мероприятие начнется в 15:00 и предложит гостям разнообразные мастер-классы, а также концертную программу.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, участников ждет погружение в мир народных традиций. Организаторы подготовили мастер-классы по созданию линогравюр на тему "Народные образы", расшифровке текстов на глаголице, выпечке песочного печенья в форме яблок и изготовлению народных игрушек.

Праздничную атмосферу дополнит выступление творческих коллективов Сахалинской области. Мероприятие проходит в рамках социального проекта "Голос сердца: Письмо, меняющее жизнь" при поддержке регионального правительства и Всероссийского фестиваля "Яблоко от яблони". Подробную программу можно найти на официальном сайте библиотеки.