Сахалинская библиотека отметила 78-летие праздничной программой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная научная библиотека отпраздновала 78-й день рождения масштабным мероприятием для жителей Южно-Сахалинска. 12 августа гости смогли посетить уникальные экскурсии, получить книги в подарок и поучаствовать в творческих мастер-классах.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, торжество началось с приветственных слов директора Елены Павловой, к которой присоединились коллеги из Сахалинского колледжа искусств и почетные гости. Бывший руководитель Валентина Малышева в видеообращении пожелала коллективу развития новых проектов. Центральным событием стала программа "Библиотека приглашает друзей", где работали разнообразные площадки - от исторической выставки до "Литературного оракула" с предсказаниями от классиков.
Особой популярностью пользовалась акция "Библиотечный лайк": посетители бесплатно забирали понравившиеся книги. Три группы гостей побывали на эксклюзивной экскурсии по фонду редких изданий, где увидели старинные книги XVI-XVIII веков. Молодежный центр организовал мастер-классы по созданию книжных закладок и линогравюре, а участницы проекта "Гений места" создавали модульную картину. Любители краеведения отвечали на вопросы викторины о Сахалине, получая в награду пряники в форме острова.
Завершился праздник концертом с участием местных артистов и трогательным выступлением поэтессы Анны Сафоновой со скрипачкой Викторией Морозовой. Министр культуры области Нонна Лаврик в видеообращении поблагодарила сотрудников библиотеки за их вклад в культурную жизнь региона.
