14 районов Сахалина полностью подготовили объекты ЖКХ к зиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 50% запланированных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду уже выполнено на объектах электроэнергетики, ЖКХ и социальной сферы Сахалинской области. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ региона, 14 районов полностью завершили капитальный ремонт коммунальных объектов.

"Подготовка к отопительному сезону - это залог комфорта и безопасности граждан, - подчеркнул заместитель министра ЖКХ Роман Плотников. - Мы совместно с муниципалитетами делаем всё возможное, чтобы системы теплоснабжения работали без сбоев". В этом году коммунальщикам предстоит подготовить 494 объекта, включая 195 котельных и 102 насосные станции, а также отремонтировать десятки километров сетей.

Жители уже отмечают положительные изменения. "Раньше каждую зиму у нас во дворе рвались трубы, - рассказал ТИА "Острова" житель Южно-Сахалинска Иван Андреев. - Сейчас идёт полная замена сетей, и мы надеемся, что проблемы останутся в прошлом". Губернатор Валерий Лимаренко лично контролирует ход подготовки региона к зиме, включая обеспечение углём домов с печным отоплением. На эти цели область ежегодно выделяет более 1 миллиарда рублей.