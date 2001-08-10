Поэт Борис Лукин передал в дар сахалинской библиотеке семь книг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
8 августа в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоялась творческая встреча с членом Союза писателей России Борисом Лукиным. Поэт поделился воспоминаниями о своем творческом пути и представил масштабные литературные проекты, над которыми работал долгие годы.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, центральное место в творчестве Лукина занимает двенадцатитомная антология "Война и мир", создававшаяся на протяжении тринадцати лет. Этот уникальный сборник объединяет стихи военных и послевоенных лет, отражающие подвиг советского народа. Писатель также представил антологию "Наше время" - масштабный проект о современной русской литературе.
Особое внимание автор уделил работе над книгой критических эссе о российских писателях, повлиявших на его творчество. Лукин подчеркнул важность переводческой деятельности, рассказав о работе над поэмой Гали Хужи "Зоя Космодемьянская". По его словам, десятки произведений на разных языках посвящены подвигу советской партизанки, что свидетельствует о глубокой связи поколений.
Во второй части встречи писатель говорил о специальной военной операции и личной трагедии - гибели сына Ивана Лукина, поэта и морского пехотинца, погибшего в боях за Мариуполь в марте 2022 года. Автор поделился историями из книг "Отец солдата" и "Мариупольская эпопея", рассказав о мужестве бойцов, сражавшихся вместе с его сыном.
Завершилась встреча чтением стихов под аккомпанемент скрипки и передачей семи книг в фонд библиотеки, среди которых произведения как самого Бориса Лукина, так и его сына Ивана (творческий псевдоним Иван Соловей). Эти издания вскоре станут доступны читателям.
