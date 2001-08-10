Музей книги Чехова и мастера-флористы вновь подарили сахалинцам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Яркие композиции из сахалинских цветов и растений в сочетании с деревянными рамами, морскими корягами и сетями украсили выставочное пространство арт-резиденции «Маяк». Межрегиональная выставка цветочных композиций «Краски лета» начала свою работу, экспозиция организована арт-студией «CОКО» в партнёрстве с музеем книги Чехова и при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. Свой взгляд на хрупкость и уникальность островной флоры представили 30 художников из Южно-Сахалинска, Москвы и Минска (Беларусь).

– Это событие уже стало доброй традицией в культурной жизни региона, когда ежегодно в одном пространстве собираются мастера флористики и ценители природной красоты. B этом году проект смог преодолеть границы и выйти на международный уровень – впервые участие в нём приняли художники-флористы из Минска, благодарим их за интерес к островной тематике и надеемся, что это не последний наш совместный творческий эксперимент, – отметил заместитель директора музея книги Чехова по проектной деятельности Иван Чирков. На открытии выставки он вручил благодарственное письмо идейному вдохновителю и организатору выставки, руководителю арт-студии «СОКО» Юрико Камимуре!

– Хоть я и живу в Москве, с Сахалином не могу расстаться, мои сердце и душа – здесь! Я очень рада, что раз в год мы с единомышленниками можем поделиться с островитянами своими произведениями, хоть и столь недолговечными. В этом году мы сделали основной акцент на флору Сахалина, используя в работе те травы и цветы, которые растут здесь. Благодаря сотрудничеству с музеем книги Чехова и личной поддержке Евгении Фирсовой, мы можем делиться своими взглядом на красоту природы. Очень рады, что министерство культуры и архивного дела островного региона всегда оказывает нам в этом содействие, – призналась Юрико Камимура.

Гости открытия выставки в этот вечер смогли не только насладиться созерцанием неповторимых флористических работ, но и наблюдать за их созданием – несколько композиций были созданы мастерами в режиме живого шоу. Кроме того, каждый посетитель унёс с собой маленький подарок – букетик из сухоцветов, напоминающий об уходящем жарком лете! Напомним, что творческие инициативы в островном регионе реализуются в рамках стратегического проекта губернатора Валерия Лимаренко «Художники Сахалинской области».