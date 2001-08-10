В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 августа в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоялся творческий мастер-класс "Орнаменты в оттисках", посвященный Международному дню коренных народов мира. Участники познакомились с культурой коренных этносов Сахалина и освоили технику линогравюры.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, гости мероприятия узнали о традициях нивхов, уйльта, эвенков и нанайцев. Особое внимание организаторы уделили 90-летию Владимира Санги - известного нивхского писателя и общественного деятеля. Участники изучили традиционные орнаменты и создали собственные работы на офортном станке.

Следующий мастер-класс запланирован на день рождения библиотеки. Он пройдет в молодежном центре "Универсалка" на втором этаже в 15:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(4242) 45-25-26.