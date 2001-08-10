Сахалинская библиотека пополнилась 67 новыми изданиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная библиотека представила 67 новых книг в зале имени Чехова. Среди поступлений - редкие издания Государственного исторического музея, включая художественные альбомы и научные работы.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, особый интерес представляют несколько уникальных изданий. Книга "Золото: сокровища Особой кладовой" демонстрирует коллекцию предметов из драгоценных металлов XVII-XX веков. Издание "Русская свадьба" знакомит с 200 образцами традиционной одежды и утвари, а альбом "Маскарадные сани" раскрывает малоизвестную страницу русской культуры XVIII века.
Также в новых поступлениях представлены книги о западноевропейском оружии эпохи Ренессанса, истории самоваров и английской керамике. Все издания богато иллюстрированы и содержат уникальные материалы из собрания ГИМ. Ознакомиться с новинками можно на втором этаже библиотеки в зале имени Чехова.
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