Тихоокеанское
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09:37, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинский музей открывает выставку о войне с Японией

Сахалинский музей открывает выставку о войне с Японией

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 августа в Сахалинском областном краеведческом музее откроется уникальная выставка "Как я воевал на Дальнем Востоке с японцами". Экспозиция основана на подлинных воспоминаниях участников ключевых операций августа 1945 года, которые музей бережно хранит в своих фондах.

Как рассказали ТИА "Острова" в музее, посетители услышат живые голоса ветеранов Южно-Сахалинской наступательной, Курильской десантной и Маньчжурской операций. Участники тех событий делятся личными переживаниями, описывают самые запоминающиеся эпизоды боев и дают характеристику японским солдатам, с которыми им пришлось столкнуться в сражениях.

Дополнят выставку подлинные документы и личные вещи фронтовиков из музейных и частных коллекций. Экспозиция будет работать до 21 сентября, давая сахалинцам редкую возможность прикоснуться к живой истории освобождения Дальнего Востока.

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