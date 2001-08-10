Сахалинские читатели встретились с поэтессой Светланой Курач
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоялась творческая встреча с поэтессой Светланой Курач. Член Союза писателей России, художник-график и эссеист поделилась с сахалинцами историями своего творческого становления и прочитала авторские произведения.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, мероприятие прошло 30 июля в формате интервью и разделилось на три тематических блока. В первой части Курач объяснила, как детство на Дальнем Востоке повлияло на её творчество: "Сахалин сформировал меня как личность - невозможно остаться равнодушным к такой природе и красоте". Поэтесса отметила особое влияние двух городов - родного Холмска и Омска, где она училась в технологическом институте.
Во второй части встречи писательница раскрыла секреты творческого процесса - от зарождения поэтической строки до создания законченных произведений. Третий блок посвятили графическим работам автора, которые продемонстрировали на экране. Курач пояснила, как настроение её стихов отражается в визуальном искусстве.
Особую атмосферу создали музыкальные номера: бард Валерий Поляков исполнил песню "Река жизни", артистка Омской филармонии Вероника Бартеньева - "Мы остаемся в этом городе...", а преподаватель джаз-вокала Екатерина Новикова - "Цветы". В завершение вечера Курач подарила библиотеке свежий номер журнала "Литературный Омск", который после обработки будет доступен читателям в Центре мобильного библиотечного обслуживания.
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