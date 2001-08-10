Сахалинская библиотека получила уникальную коллекцию редких библиографических изданий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека получила уникальную 18-ю коллекцию редких библиографических изданий. В собрание вошло около 400 документов, среди которых особую ценность представляют издания первых послевоенных лет.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, коллекция включает книги издательств разных периодов советской истории, издания с дарственными надписями известных сахалинских деятелей науки и культуры. Особый интерес представляют годовые комплекты летописей Книжной палаты (ныне Российская книжная палата) за 1946-1950 годы, включая "Книжную летопись", "Летопись журнальных статей" и другие. К наиболее ценным экземплярам специалисты относят библиографические указатели серии "Лауреаты сталинских премий", выпускавшиеся с 1941 по 1955 год.

"Эта коллекция - настоящая находка для исследователей истории, литературоведов и краеведов", - отмечают в библиотеке. Более 100 документов коллекции были опубликованы в 1946-1947 годах, в первые годы работы библиотеки. Среди них выявили и выделили в отдельное собрание библиографические издания, поступившие в фонд при основании учреждения.

Ознакомиться с коллекцией можно в разделе "Коллекции" на информационном ресурсе "Книжные памятники, особо ценные и редкие издания". Самые интересные экземпляры представлены на виртуальной выставке "Коллекции библиографии". По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (4242) 45-25-49.