Художница Анна Пармёнова представила на Сахалине выставку о романтике полётов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В галерее "Город художников" открылась необычная выставка Анны Пармёновой под названием "Взлетаю — размышляю, приземляюсь — говорю". Художница представила работы, вдохновлённые авиацией, превратив экспозицию в метафорическое путешествие для зрителей.
Как сообщает ТИА "Острова" в галерее, выставка объединила графику, акварель и многослойные пластические композиции, создающие эффект движения. Самолёты, взлётные полосы и светящиеся багеты погружают посетителей в атмосферу полёта. На открытии Анна Пармёнова появилась в образе стюардессы, подчеркнув связь между искусством и темой авиации.
Художница рассказала, что идея привезти выставку на Сахалин возникла после её визита на остров. "Тема путешествий особенно близка сахалинцам, учитывая туристическую привлекательность региона", — отметила Пармёнова. Заведующая отделом выставочных центров Альвина Сулейманова поздравила автора, подчеркнув, что "Город художников" всегда открыт для новых имён. Сахалинский художник Дё Сон Ен также пожелал коллеге творческих успехов.
Выставка будет работать до 25 августа, и все желающие смогут увидеть её в галерее "Город художников". Как рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова, проект уже привлёк внимание не только ценителей искусства, но и тех, кто просто любит романтику авиации.
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