Поэт Борис Лукин проведёт творческую встречу в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 8 августа пройдёт творческая встреча с известным российским поэтом, критиком и переводчиком Борисом Лукиным. Гости мероприятия обсудят с автором темы войны, мира и исторической памяти, которые занимают центральное место в его творчестве.

Борис Лукин - член Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии России и обладатель высших наград международных форумов "Золотой Витязь". Его книги, включая "Обитель. Книга очерков из истории Крыпецкого монастыря", "Поэт-воин, морпех Иван Лукин" и "Мариупольская эпопея", получили широкое признание. Произведения Лукина переведены на множество языков, а его публикации регулярно выходят в ведущих литературных журналах страны. Участники встречи смогут не только услышать авторское чтение, но и пообщаться с писателем, задать вопросы и узнать больше о процессе создания его произведений.

Мероприятие пройдёт в зале заседаний на первом этаже СахОУНБ, начало - в 17:00. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, организаторы ожидают активного отклика от читателей, студентов и представителей творческой интеллигенции региона. Встреча станет частью культурной программы, направленной на популяризацию современной русской литературы и поддержку диалога между авторами и аудиторией. Борис Лукин известен своим многогранным творчеством - от лирических стихов до масштабных исторических проектов, что делает его визит особенно значимым для сахалинской культурной среды.