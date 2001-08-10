Триллеры и драмы: топ-9 сериалов, похожих на "Отчаянных домохозяек"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эти смелые женщины прячут в шкафах скелеты, жёстко борются за своё счастье, улыбаются соседям - в общем, делают массу вещей сразу. Героини очень полюбились зрителям. Неудивительно, что кинокомпании принялись снимать фильмы и сериалы, где рассказывались похожие истории. Вместе с экспертами онлайн-кинотеатра KION cоставили для вас подборку зарубежных сериалов, подобных "Отчаянным домохозяйкам", но со своей изюминкой.
"Жёны в бегах" (18+)
Это сериал о не менее отчаянных домохозяйках. Четыре героини живут обычной жизнью, но однажды вдруг исчезают. После выясняется, что объединяет их не только дружба с детства, но и совершённое убийство. Заводила в этой компании - Ивона, такая же взбалмошная, как в юности. А Яна, Моника и Александра, хоть и превратились в умудрённых жизнью матерей семейств, готовы ринуться за ней куда угодно.
"Большая маленькая ложь" (18+)
Экранизация одноимённого романа Лианы Мориарти, в которой снялись голливудские звёзды: Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман и Зоуи Кравиц. Их героини - домохозяйки, у которых вроде бы прекрасная жизнь, но всё не так просто. Домашнее насилие, ревность, предательство, соперничество - вот она, реальность, которая скрывается за ширмой благополучия. Да ещё на школьном благотворительном балу случается убийство...
"Развод" (18+)
Драма с Сарой Джессикой Паркер. Её героиня Фрэнсис в молодости мечтала о своей галерее, где она устраивала бы выставки популярных художников. Но от карьеры пришлось отказаться ради семьи. Теперь дети выросли, с мужем нет взаимопонимания, а с начала жизни прошло уже более полувека. Фрэнсис понимает, что хочет развестись.
"Почему женщины убивают" (18+)
Сериал от Марка Черри, создателя "Отчаянных домохозяек". Трёх женщин объединяет один дом. Живут они в нём в разные периоды, но все в определённый момент оказываются перед сложным выбором. Бет Энн Стентон - героиня из 1963 года. Она узнаёт, что муж изменяет ей с официанткой. Симона Гроув из 1984 года узнаёт о гомосексуальности мужа и сама заводит роман с сыном соседки. А Тейлор Хардинг в 2019-м верит в свободный брак, но ситуация выходит из-под контроля. Какой из героинь придётся совершить убийство? И почему?
"Почему женщины убивают-2" (18+)
Это не продолжение первого сезона сериала, а совершенно другая история. Домохозяйка здесь особенно отчаянна: 1949 год, Альма Филкотт живёт в пригороде Лос-Анджелеса и мечтает блистать в свете. Её цель - стать участницей садоводческого клуба, в который входят самые влиятельные дамы города. Но есть проблема: Альма неуклюжая, плохо одевается, живёт в скромном доме - высшее общество совсем не хочет её принимать. Альма не сдаётся, у неё есть план...
"Девочки Гилмор" (18+)
Нужно быть довольно отчаянной, чтобы в 16 лет пойти на конфликт с сильными и влиятельными родителями, отказаться выходить замуж за отца своего ребёнка и уйти из дома. Такова Лорелай Гилмор. Она родила дочку, сохранила оптимизм и жизнелюбие и теперь живёт в маленьком городке, где всего один светофор. Её дочери уже шестнадцать, и девочки Гилмор - лучшие подруги.
"Коварные горничные" (18+)
Ещё один сериал от создателя "Отчаянных домохозяек". В богатом доме на Беверли-Хиллз убита горничная. В её смерти обвиняют молодого парня, но мать уверена в невиновности сына. Чтобы во всём разобраться, она устраивается в дом, где работала жертва, и знакомится с другими горничными. Девушки подозревают, что в деле замешаны хозяева. Этот сериал в стиле "Отчаянных домохозяек" стоит смотреть не только ради запутанного сюжета и ярких персонажей, но и ради роскошных интерьеров особняка.
"Хорошие девчонки" (18+)
В пригороде живут три лучшие подруги, и жизнь у каждой из них в какой-то момент идёт наперекосяк. Бет - мама четверых детей и домохозяйка, которой изменяет муж. Руби работает официанткой и очень нуждается в деньгах, чтобы оплатить лечение дочери. Энни, младшая сестра Бет, рано родила ребёнка и теперь хочет обеспечить ему хорошую жизнь. От безденежья героини решают ограбить магазин, и это привлекает к ним внимание криминального авторитета.
"И повсюду тлеют пожары" (18+)
Мини-сериал по роману Селесты Инг. Элен Ричардсон - богатая жительница элитного пригорода. Мия Уоррен - художница, которая вместе с дочкой приезжает в Шейкер-Хайтс и снимает дом у Элен. Эта встреча обернётся для каждой из женщин неожиданными последствиями.
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