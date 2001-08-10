Сахалинский фестиваль чтения впервые пройдет на четырех площадках региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 сентября 2025 года в Южно-Сахалинске стартует VII Фестиваль семейного чтения "Книжный парк". В этом году мероприятие, посвященное 165-летию Антона Чехова, впервые выйдет за пределы областного центра и посетит Оху, Кунашир и Шикотан.

Как сообщает ТИА "Острова" в детской библиотеке, фестиваль подготовил 20 тематических площадок с инновационными форматами знакомства с литературой. Гостей ждут мобильный планетарий "Планета Чехов", VR-чтения "ожившей" Каштанки, игра-геокешинг по маршруту путешествия писателя на Сахалин. Традиционные форматы включат театрализованные читки, викторины и мастер-классы.

"Наш фестиваль показывает, как чтение может объединить разные поколения семьи", - отметили организаторы из АНО "Центр чтения". В программе запланированы встречи с известными российскими авторами, включая Анастасию Орлову и Юлию Кузнецову, а также выступления сахалинских писателей. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив как эффективная модель развития инфраструктуры детского чтения.

Фестиваль пройдет:

6 сентября - Южно-Сахалинск (сквер краеведческого музея)

9 сентября - Шикотан

12 сентября - Кунашир

20 сентября - Оха

Подробная программа доступна в телеграм-канале "Книжный парк".