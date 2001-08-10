В Южно-Сахалинске открылась выставка к 60-летию Джоан Роулинг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной библиотеке 29 июля открылась выставка "Мир Гарри Поттера", посвященная 60-летию британской писательницы Джоан Роулинг. Экспозиция включает книги, биографические материалы и уникальный макет магического поместья, созданный сотрудниками библиотеки.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, посетители могут увидеть все семь романов серии, пьесу "Гарри Поттер и Проклятое Дитя" на английском языке, а также различные материалы о волшебном мире. Особый интерес представляет созданный специально для выставки макет магического поместья.

Выставка размещена в Информационном центре международного сотрудничества на втором этаже библиотеки и будет работать до 1 сентября. Дополнительно библиотека предлагает читателям пройти онлайн-тест по вселенной Гарри Поттера в преддверии выхода нового сериала, премьера которого намечена на 2027 год.