Сахалинские краеведы провели для школьников занятия о морской фауне и истории острова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинской областной библиотеки провели серию выездных краеведческих встреч для школьников 18 и 25 июля 2025 года. Мероприятия познакомили детей с уникальной природой островного региона и важными страницами его истории.

Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, участниками занятий стали воспитанники детской спортивной школы и учащиеся школы №11 Южно-Сахалинска. Основной темой встреч стали морские обитатели Сахалина. Дети узнали о многообразии местной фауны и необходимости ее охраны, а также посмотрели документальный фильм о спасении морских котиков на острове Тюленьем.

Особый интерес у школьников вызвали интерактивные игры "Друзья океана" и "Морские птицы", которые в увлекательной форме помогли закрепить полученные знания. Для воспитанников центра "Юбилейный" организовали отдельную лекцию "Борьба за Сахалин", посвященную событиям после Русско-японской войны 1904-1905 годов. Всего в проекте "Краеведческие встречи" приняли участие более 100 детей.

Специалисты Сахалинской областной библиотеки провели серию выездных краеведческих встреч для школьников 18 и 25 июля 2025 года. Мероприятия познакомили детей с уникальной природой островного региона и важными страницами его истории.

Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, участниками занятий стали воспитанники детской спортивной школы и учащиеся школы №11 Южно-Сахалинска. Основной темой встреч стали морские обитатели Сахалина. Дети узнали о многообразии местной фауны и необходимости ее охраны, а также посмотрели документальный фильм о спасении морских котиков на острове Тюленьем.

Особый интерес у школьников вызвали интерактивные игры "Друзья океана" и "Морские птицы", которые в увлекательной форме помогли закрепить полученные знания. Для воспитанников центра "Юбилейный" организовали отдельную лекцию "Борьба за Сахалин", посвященную событиям после Русско-японской войны 1904-1905 годов. Всего в проекте "Краеведческие встречи" приняли участие более 100 детей.

Специалисты Сахалинской областной библиотеки провели серию выездных краеведческих встреч для школьников 18 и 25 июля 2025 года. Мероприятия познакомили детей с уникальной природой островного региона и важными страницами его истории.

Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, участниками занятий стали воспитанники детской спортивной школы и учащиеся школы №11 Южно-Сахалинска. Основной темой встреч стали морские обитатели Сахалина. Дети узнали о многообразии местной фауны и необходимости ее охраны, а также посмотрели документальный фильм о спасении морских котиков на острове Тюленьем.

Особый интерес у школьников вызвали интерактивные игры "Друзья океана" и "Морские птицы", которые в увлекательной форме помогли закрепить полученные знания. Для воспитанников центра "Юбилейный" организовали отдельную лекцию "Борьба за Сахалин", посвященную событиям после Русско-японской войны 1904-1905 годов. Всего в проекте "Краеведческие встречи" приняли участие более 100 детей.