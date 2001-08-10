Сахалинские подростки создали коллажи по мотивам произведений Лермонтова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной библиотеке 28 июля 2025 года прошло мероприятие, посвященное Дню памяти Михаила Лермонтова. Воспитанники центра "Звездный" познакомились с творчеством поэта и создали художественные коллажи по мотивам его произведений.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, мероприятие состоялось в рамках проекта "Библиотека на открытом воздухе". Сначала для подростков провели лекцию о жизни и творчестве Лермонтова, особое внимание уделив основным темам его произведений - любви, свободе и поиску смысла жизни.

Затем участники перешли к практической части - созданию коллажей. "Ребята учились передавать свои ассоциации от поэзии Лермонтова через сочетание изображений, слов и цветов", - пояснили организаторы. По словам педагогов, такой формат помогает подросткам глубже понять классическую литературу и выразить свое восприятие через творчество.