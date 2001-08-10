На Сахалине откроют выставку "Свет далеких очагов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих 4 августа на открытие книжно-иллюстративной выставки «Свет далеких очагов», приуроченной к Международному дню коренных народов мира (ежегодно отмечается 9 августа). Начало в 16.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Экспозиция представит новейшие издания, посвященные коренным малочисленным народам Севера Сахалинской области. Особое внимание будет уделено материалам о нивхах – участниках Второй мировой войны, а также выдающимся юбилярам 2025 года среди коренных жителей островного региона: первому нивхскому писателю и создателю национального букваря Владимиру Санги (1935), носителю исчезающего уйльтинского языка и автору ряда учебных пособий и сказок Елене Бибиковой (1940), эвенкийскому поэту, переводчику и художнику Григорию Чинкову-Эдяну (1915-1970), а также Герою Социалистического Труда Пайтану Чайке (1915-1981).
В книжно-иллюстративную выставку вошли научные труды по истории, культуре, лингвистике и фольклору, образовательные материалы, словари и разговорники на языках коренных народов Сахалина. Экспозицию дополнят периодическое издание – единственная газета на нивхском языке «Нивх Диф» («Нивхское слово»), которой в 2025 году исполняется 35 лет, а также традиционные предметы и костюмы коренных малочисленных народов Севера из собраний Областного центра народного творчества.
Открытие выставки состоится в фойе первого этажа СахОУНБ.
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