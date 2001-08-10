В Сахалинской библиотеке провели интерактивное занятие по мотивам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 июля прошло необычное интерактивное занятие "Кролики в Стране чудес". Мероприятие посвятили 160-летнему юбилею знаменитой книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, занятие организовали в рамках проекта "Библиотека на открытом воздухе". Участниками стали постоянные посетители программы "Всей семьей в библиотеку". Организаторы поставили перед собой две важные задачи: привлечь внимание к семейному чтению классической литературы и пробудить у детей интерес к библиотеке.

На занятии гости познакомились с биографией писателя и историей создания сказки. Особое внимание уделили сравнению персонажей - Белого Кролика и Мартовского Зайца. Волонтер Шэрил Уитфилд помогла участникам разобрать известные английские идиомы из оригинала произведения. Во второй части мероприятия прошла викторина по экранизациям книги, творческие игры и мастер-класс по созданию бумажных кроликов.