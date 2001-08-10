Молодые сахалинцы создали суккуленты из пластилина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной библиотеке прошел необычный мастер-класс, где участники создавали суккуленты из воздушного пластилина, параллельно изучая цветочные предпочтения русских классиков. Мероприятие собрало 12 человек, включая обладателей Пушкинской карты и юных читателей.

22 июля в рамках культурно-образовательной программы сотрудники библиотеки организовали интерактивный урок "Сад писателя". Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе учреждения, участники сначала познакомились с любимыми растениями Федора Достоевского, Михаила Лермонтова и Александра Пушкина, а также узнали, как цветы отражались в их произведениях.

После теоретической части началась практическая работа. Участники раскрасили подготовленные горшочки, а затем приступили к созданию суккулентов из воздушного пластилина. Каждый смог проявить фантазию, в результате чего получились уникальные композиции. "Ребята вложили в свои работы частичку души, - отметили организаторы. - Такие мастер-классы не только развивают творческие способности, но и помогают лучше понять литературное наследие через необычный формат".