На Сахалине открылась уникальная выставка о дружбе Толстого и Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В музее книги Чехова на Сахалине открылась выставка, посвященная дружбе Льва Толстого и Антона Чехова. В экспозиции впервые представлены более 100 подлинных предметов из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого, включая письма, дневники, фотографии и личные вещи писателей.
Как рассказали ТИА "Острова" в музее, выставка приурочена к 130-летию знакомства классиков, которое произошло в Ясной Поляне 8 августа 1895 года. На торжественное открытие приехали праправнук Толстого Владимир Толстой и директор музея-заповедника "Ясная Поляна" Екатерина Толстая. Они провели творческую встречу, где поделились планами подготовки к 200-летию Льва Николаевича в 2028 году.
"Эта выставка - лишь начало нашего сотрудничества с толстовскими музеями, - отметила директор музея книги Чехова Евгения Фирсова. - Мы уже обсуждаем возможность совместных проектов, в том числе на Курильских островах". Экспозиция будет работать до 28 сентября, давая сахалинцам уникальный шанс прикоснуться к истории русской литературы через подлинные артефакты.
Особый интерес посетителей вызвали письменные принадлежности Толстого, его дневниковые записи о Чехове и фотографии, запечатлевшие моменты общения двух гениев. Куратор выставки Наталья Великанова провела для первых гостей экскурсию, раскрыв малоизвестные детали их взаимоотношений.
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