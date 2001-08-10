На Сахалине открылась уникальная выставка о дружбе Толстого и Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В музее книги Чехова на Сахалине открылась выставка, посвященная дружбе Льва Толстого и Антона Чехова. В экспозиции впервые представлены более 100 подлинных предметов из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого, включая письма, дневники, фотографии и личные вещи писателей.

Как рассказали ТИА "Острова" в музее, выставка приурочена к 130-летию знакомства классиков, которое произошло в Ясной Поляне 8 августа 1895 года. На торжественное открытие приехали праправнук Толстого Владимир Толстой и директор музея-заповедника "Ясная Поляна" Екатерина Толстая. Они провели творческую встречу, где поделились планами подготовки к 200-летию Льва Николаевича в 2028 году.

"Эта выставка - лишь начало нашего сотрудничества с толстовскими музеями, - отметила директор музея книги Чехова Евгения Фирсова. - Мы уже обсуждаем возможность совместных проектов, в том числе на Курильских островах". Экспозиция будет работать до 28 сентября, давая сахалинцам уникальный шанс прикоснуться к истории русской литературы через подлинные артефакты.

Особый интерес посетителей вызвали письменные принадлежности Толстого, его дневниковые записи о Чехове и фотографии, запечатлевшие моменты общения двух гениев. Куратор выставки Наталья Великанова провела для первых гостей экскурсию, раскрыв малоизвестные детали их взаимоотношений.