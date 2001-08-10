На Сахалине состоится творческая встреча с потомком Льва Толстого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проекта «Литературная гостиная в музее им. Н. А. Тарасова» при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела пройдёт творческая встреча «Рядом с Толстым: думы, встречи, диалоги». Её почётными гостями станут праправнук классика, директор толстовского музея Москвы Владимир Толстой и директор музея-заповедника «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. Мероприятие пройдёт в преддверии открытия выставочного проекта «Толстой и Чехов: “я ни одного человека не любил так, как его…”» из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва) и Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

Владимир Толстой – генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого, заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России, совместно с другими членами семьи Толстых стал учредителем фонда «Наследие Л. Н. Толстого». Награждён орденом Дружбы, имеет орден Сербского знамени I степени.

В девяностые годы Владимир Ильич вступился в борьбу за музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», вокруг которого в то время началось незаконное строительство, для которого вырубали лес. В 1992 году он опубликовал в «Комсомольской правде» статью о непростой ситуации. На материал обратил внимание министр культуры России, и в 1994 году Толстой стал директором музея-усадьбы.

Свою задачу он видел в том, чтобы не только сохранять заповедность Ясной Поляны, но и наполнить музей новой жизнью и даже существенно расширить его границы. Сегодня учреждение, увековечившее имя великого классика, передано в надёжные руки жены его праправнука, Екатерины Толстой, которая называет музей-усадьбу делом своей жизни.

Екатерина Александровна пришла в музей-усадьбу в 1995 году, сначала работала в библиотеке, затем занималась созданием экспозиций. В 2012 году заняла пост директора музея-усадьбы. Она является исполнительным директором фонда «Наследие Л. Н. Толстого». Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, является лауреатом премии имени Д. С. Лихачёва, международного конкурса «Созвездие талантов», премии «Человек года – 2017», имеет множество наград за активную деятельность в сфере культуры и просвещения.

На творческой встрече в музее книги Чехова Владимир и Екатерина Толстые расскажут о том, как сохраняется наследие великого классика, о традициях династии и, конечно же, об отношении к Антону Павловичу Чехову, дружбе с которым посвящён открывающийся проект. Отметим, что мероприятия в рамках юбилейного года А. П. Чехова проводятся при поддержке островного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Творческая встреча состоится в литературной гостиной 22 июля в 14.00. Вход свободный.