Сахалинцев приглашают на пешеходную экскурсию, посвящённую жизни и творчеству художника Гиви Манткавы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает на пешеходную экскурсию, посвящённую жизни и творчеству художника Гиви Манткавы. Встреча пройдет 3 августа в 10:00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СазОУНБ.

Экскурсия вошла в число мероприятий, проводимых в рамках грантового проекта «Гиви Манткава. Вдохновлённый Сахалином», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Прогулка пройдёт в центре Южно-Сахалинска и позволит участникам узнать больше о жизни и творчестве сахалинского художника, увидеть дома, улицы и городские пространства, связанные с его биографией, посетить первую мастерскую Гиви Манткавы,

услышать малоизвестные факты о его пути, вдохновении и работах.

Экскурсию проведёт главный библиотекарь СахОУНБ Людмила Алексеева, которая поделится интересными историями из жизни мастера и расскажет, как сахалинская природа и люди повлияли на формирование уникального художественного стиля.

Для посещения экскурсии необходима предварительная запись +7 (4242) 45-25-54. Количество мест ограничено.