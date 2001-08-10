Сахалинцев приглашают на пешеходную экскурсию, посвящённую жизни и творчеству художника Гиви Манткавы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает на пешеходную экскурсию, посвящённую жизни и творчеству художника Гиви Манткавы. Встреча пройдет 3 августа в 10:00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СазОУНБ.
Экскурсия вошла в число мероприятий, проводимых в рамках грантового проекта «Гиви Манткава. Вдохновлённый Сахалином», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Прогулка пройдёт в центре Южно-Сахалинска и позволит участникам узнать больше о жизни и творчестве сахалинского художника, увидеть дома, улицы и городские пространства, связанные с его биографией, посетить первую мастерскую Гиви Манткавы,
услышать малоизвестные факты о его пути, вдохновении и работах.
Экскурсию проведёт главный библиотекарь СахОУНБ Людмила Алексеева, которая поделится интересными историями из жизни мастера и расскажет, как сахалинская природа и люди повлияли на формирование уникального художественного стиля.
Для посещения экскурсии необходима предварительная запись +7 (4242) 45-25-54. Количество мест ограничено.
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