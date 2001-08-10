Сахалинцев приглашают на поэтический вечер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 июля Сахалинская областная библиотека приглашает жителей и гостей города на поэтический вечер "Летняя интонация". Мероприятие начнется в 17:30 и пройдет в сквере библиотеки, где участники творческого объединения представят свои произведения и популярные стихи о лете.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, в программе вечера запланированы выступления участников литературного объединения "Интонация". Гости услышат как авторские произведения, так и известные стихи и песни, посвященные летней тематике. В случае плохой погоды мероприятие перенесут в конференц-зал на первом этаже библиотеки.

Организаторы отмечают, что подобные творческие встречи стали доброй традицией и позволяют жителям города познакомиться с местными авторами. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, вход на мероприятие свободный для всех желающих. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (4242) 61-56-08 или 45-25-21.