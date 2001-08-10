Автор передала книгу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 июля фонд Сахалинской областной научной библиотеки пополнился тремя экземплярами книги "Сахалин – Алмаз России". Автор издания Жанна Падагова лично передала свой труд библиотеке, чтобы познакомить больше читателей с красотой острова.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, издание сочетает поэзию, прозу и фотографии, раскрывающие уникальность сахалинской природы и местных жителей. "Здесь особенные люди и природа, которые вдохновили меня на творчество в 2022 году", – поделилась Падагова. Автор, переехавшая на Сахалин из Беларуси в 1990 году, включила в книгу восемь очерков о своих путешествиях по острову с историческими справками и личными впечатлениями.

После обработки книгу можно будет найти в зале имени Невельского на втором этаже библиотеки. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации учреждения, с 1 сентября 2025 года издание также станет доступно в электронном формате через Публичную электронную библиотеку после оформления соответствующих прав. В предисловии автор называет Сахалин и Курилы "алмазами на карте России", сравнивая их красоту с мировыми курортами.