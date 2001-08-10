Тихоокеанское
информационное агентство
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13:45, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на встречу с поэтессой Светланой Курач

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная научная библиотека приглашает южносахалинцев и гостей города на творческую встречу с известной поэтессой и художницей Светланой Курач. Мероприятие 30 июля обещает живое общение и знакомство с творчеством признанного мастера слова.

Творческая встреча состоится 30 июля в 16:00. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, гостья представит островной публике свои авторские стихи, поделится подробностями творческого пути и ответит на вопросы слушателей.

Светлана Курач, член Союза писателей России, родилась на Дальнем Востоке в 1964 году. Окончив Омский технологический институт, она активно публиковала стихи в региональных и общероссийских периодических изданиях, а также в коллективных сборниках и литературных антологиях. Сегодня писательница живет и работает в Омске.

Поэтесса удостоилась нескольких престижных литературных наград. Она завоевала Международную Южно-Уральскую Литературную премию, стала лауреатом Международного конкурса имени А. Н. Толстого. Губернатор Омской области также вручил Светлане Курач премию за заслуги в области литературы и искусства имени Леонида Мартынова.

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