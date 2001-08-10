Интеллектуальную игру о сказках и Пушкине провели в сахалинской библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 июля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ) прошла интеллектуальная игра "Читать – это стильно! Читать – это модно!", собравшая воспитанников летней площадки школы №13 Южно-Сахалинска. Главная интрига мероприятия – успешное сочетание проверки знаний русских народных сказок и произведений А.С. Пушкина с развитием навыков командной работы у школьников.

Специалисты Регионального центра Президентской библиотеки, действующего на базе СахОУНБ, организовали и провели познавательное состязание. Участники демонстрировали свою эрудицию в области классической детской литературы и народного творчества. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, игра потребовала от ребят не только глубоких знаний текстов, но и умения эффективно взаимодействовать в команде для достижения общего результата.

По итогам напряженной интеллектуальной борьбы жюри определило команду-победителя. Ею стала команда «Лабубу». Всех юных участников соревнования наградили дипломами, отметив их старания и интерес к литературе. Организаторы ставили перед мероприятием конкретные цели: пробудить и развить у детей интерес к чтению и литературе, расширить их знания о сказках и их создателях, а также воспитать устойчивую любовь к книге. Проведение таких активностей в рамках летних площадок в 2025 году помогает полезно и увлекательно организовать досуг школьников.