Интеллектуальную игру о сказках и Пушкине провели в сахалинской библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
11 июля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ) прошла интеллектуальная игра "Читать – это стильно! Читать – это модно!", собравшая воспитанников летней площадки школы №13 Южно-Сахалинска. Главная интрига мероприятия – успешное сочетание проверки знаний русских народных сказок и произведений А.С. Пушкина с развитием навыков командной работы у школьников.
Специалисты Регионального центра Президентской библиотеки, действующего на базе СахОУНБ, организовали и провели познавательное состязание. Участники демонстрировали свою эрудицию в области классической детской литературы и народного творчества. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, игра потребовала от ребят не только глубоких знаний текстов, но и умения эффективно взаимодействовать в команде для достижения общего результата.
По итогам напряженной интеллектуальной борьбы жюри определило команду-победителя. Ею стала команда «Лабубу». Всех юных участников соревнования наградили дипломами, отметив их старания и интерес к литературе. Организаторы ставили перед мероприятием конкретные цели: пробудить и развить у детей интерес к чтению и литературе, расширить их знания о сказках и их создателях, а также воспитать устойчивую любовь к книге. Проведение таких активностей в рамках летних площадок в 2025 году помогает полезно и увлекательно организовать досуг школьников.
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