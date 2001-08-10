Литературная гостиная "Чеховское лето" собрала сахалинцев в библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ) 11 июля прошла литературная гостиная «Чеховское лето», посвященная 121-й годовщине со дня смерти великого писателя. Главная интрига встречи – глубокое погружение в малоизвестные широкой публике грани жизни и служения Антона Чехова, включая его врачебную практику и любовь к таксам.
Участниками мероприятия стали представители Центра социального обслуживания населения. Ведущие напомнили гостям о южных местах, тесно связанных с именем и творчеством Антона Павловича: его родном Таганроге, окружавших город бескрайних степях и доме-музее «Домик Чехова», где писатель родился и провел детство. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, особый акцент сделали на мелиховском периоде жизни Чехова. Усадьба Мелихово, ныне музей-заповедник, хранит флигель, который сам писатель спроектировал для приема пациентов. Не забыли ведущие и памятник любимым таксам Чехова – Брому Исаевичу и Хине Марковне.
Именно в Мелихово Чехов создал знаменитые произведения: «Палата №6», «Ионыч», «Человек в футляре», «Чайку» и «Дядю Ваню». Неизгладимый след в его наследии оставил и переезд в Ялту, где он построил «Белую дачу» (ныне музей). В ее стенах родились «Три сестры», «Вишнёвый сад» и «Дама с собачкой». Участники встречи также вспомнили о самоотверженном служении Чехова медицине: писатель не только получил диплом врача, но и посвятил значительную часть жизни помощи людям, работая в уездных больницах и борясь с эпидемиями.
Мероприятие дополнила тематическая книжная выставка. Островные артисты внесли творческую ноту: Дарина Лисовская исполнила романсы «На заре ты её не буди» и «Отвори потихоньку калитку», а Виктория Крылова и Николай Лабазов представили инсценировку шуточной пьесы Антона Павловича «Предложение». Проведение литературной гостиной «Чеховское лето» отражает инициативу Губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко по развитию культурно-просветительских проектов. Событие позволило сахалинцам глубже познакомиться с биографией, творчеством и общественной деятельностью классика, его вкладом в народное образование и медицину.
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