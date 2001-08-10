Сахалинская библиотека получила в дар книги об истории Монерона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 июля областная универсальная научная библиотека получила ценный дар - 26 экземпляров книги "Монерон. История острова" и два фотоальбома "Монерон. Подводный мир". Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, 18 экземпляров отправят в центральные библиотечные системы островных районов.

Краевед Игорь Самарин в своей книге подробно раскрывает семитысячелетнюю историю острова Монерон, включая данные по археологии, этнографии и другим научным дисциплинам. Фотоальбом представляет собой коллекцию из 270 снимков, демонстрирующих богатый подводный мир этого уникального уголка Сахалинской области. Оба издания особенно заинтересуют краеведов и туристов.

Во время встречи представители библиотеки и Дирекции по охране природных территорий подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологического просвещения. После обработки новые книги можно будет найти в отделе краеведения на втором этаже СахОУНБ, где они будут доступны для чтения в зале.