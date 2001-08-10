Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 июля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится премьера спектакля по знаменитому детективу Агаты Кристи "10 негритят". Театральная студия "Счастливый случай" представит зрителям результат четырехмесячной работы в формате творческого эксперимента.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, особенностью постановки стал необычный подход - каждый участник студии попробовал себя не только в актерской, но и в режиссерской роли. Инициатором проекта выступил ученик школы №8 Дмитрий Елкин, который разработал сценарий и курировал процесс постановки вместе с опытными наставниками.

Спектакль начнется в 18:00 в зале имени А.П. Чехова на втором этаже библиотеки. Вход свободный, но организаторы рекомендуют представление для зрителей старше 12 лет. В постановке заняты 10 актеров: Максим Апасов, Сергей Болотин, Михаил Григорашин и другие. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(4242)45-25-15.